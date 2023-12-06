وزير المالية السعودي: خفض أوبك+ إنتاج النفط يؤثر على إيرادات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:11 مساءً - – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقات أوبك+ تؤثر على إيرادات الحكومة.

وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية 2024 “قررت المملكة مع شركائها في أوبك وأوبك+ تخفيضا كبيرا جدا في الانتاج، هذا بالتأكيد يؤثر على الايرادات”.

وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر، بانخفاض 6.9% عن العام السابق، بسبب التزامات السعودية تجاه أوبك+.