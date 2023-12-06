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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية السعودي: خفض أوبك+ إنتاج النفط يؤثر على إيرادات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:11 مساءً - – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة في إطار اتفاقات أوبك+ تؤثر على إيرادات الحكومة.
وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي عقب إعلان ميزانية 2024 “قررت المملكة مع شركائها في أوبك وأوبك+ تخفيضا كبيرا جدا في الانتاج، هذا بالتأكيد يؤثر على الايرادات”.
وجاء في بيان الميزانية أن متوسط إنتاج النفط بلغ 9.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر، بانخفاض 6.9% عن العام السابق، بسبب التزامات السعودية تجاه أوبك+.
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