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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية السعودي : نعمل مع البنوك على ترتيب قرض بقيمة 11… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 01:12 مساءً - العربية دوت نت – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن حوالي 90% من ديون السعودية بفائدة ثابتة و10% بفائدة متغيرة.
وأضاف الجدعان في مقابلة مع “العربية Business” عقب مؤتمر للإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2024، أنه يجري التحضير لإعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية لمدة 30 سنة.
وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات جارية لإجراء تغييرات في الضرائب من دون زيادة العبء الضريبي الإجمالي البالغ 18% من الناتج المحلي غير النفطي.
وكشف الجدعان عن العمل على ترتيب قرض من البنوك بقيمة قريبة من 11 مليار دولار، مضيفا: “إصدار الدين لم يعد خبرا بل عبارة عن إدارة يومية”.
وأفاد الوزير خلال كلمته بالمؤتمر أن اقتصاد السعودية، يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وذكر أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6% حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز رؤية المملكة 2030، على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مضيفا: “حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات السعودية في 2023 بلغت 37%”.
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