الاقتصاد الأمريكي يضيف 199 ألف وظيفة في نوفمبر.. ومعدل…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 01:15 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة في شهر نوفمبر الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكبر اقتصاد في العالم قد أضاف وظائف بالقطاع الخاص بواقع 199 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات البالغة 180 ألف وظيفة.

كما أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف في القطاع الخاص غير الزراعي بواقع 150 ألف وظيفة في شهر نوفمبر، ولكن أقل قليلا من التوقعات البالغة 153 ألف وظيفة.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 3.7 بالمئة، مقابل توقعات أن يبقى المعدل دون تغيير عن مستواه في أكتوبر عند 3.9 بالمئة.