- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 125 مليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - _ قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة أولية 125 مليون يورو (134 مليون دولار) للفلسطينيين في عام 2024.
وأضافت المفوضية أن هذه الأموال ستستخدم في دعم المنظمات الإغاثية في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وذكرت في بيان “مع مرور كل يوم، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ونتيجة لذلك، حشدت المفوضية على وجه السرعة مجموعة كبيرة من أدوات الاستجابة التي تستخدمها في حالات الطوارئ، ومع تنظيم 30 رحلة جوية تحمل مواد إغاثية في المجمل، أُرسل بالفعل ألف طن من المساعدات إلى المحتاجين في غزة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 125 مليون… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.