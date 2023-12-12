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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم السنوي في أمريكا إلى 3.1% خلال نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:15 مساءً - أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في أمريكا سجل على أساس سنوي 3.1% عن شهر نوفمبر، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنفس النسبة، وذلك بعد تسجيله 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.
أما على أساس شهري، فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في نوفمبر، وكانت التوقعات عند 0.0% كالقراءة المسجلة في شهر أكتوبر.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء، وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة أكتوبر الماضي.
وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% في نوفمبر، وهو ما توقعها الخبراء أيضًا، فيما كانت النسبة المسجلة في قراءة شهر أكتوبر عند 0.2%.
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