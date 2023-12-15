نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة يبحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - واصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية حيث التقى مع الدكتور سعد الخرجي رئيس السياحة في قطر، وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة ولاسيما الضيافة والتدريب.

وقد حضر هذه اللقاءات، السفير عمرو الشربيني سفير مصر بدولة قطر، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض أحمد عيسى أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن العام الجاري 2023 يعد قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة هى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحاً أنه لتحقيق هذا الهدف فيجب العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة وزيادة عدد الغرف الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، وهما من المحاور الرئيسية بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في شهر نوفمبر 2022.

كما تحدث عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي أظهرت أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً.

وتطرق الوزير خلال هذه اللقاءات للحديث عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ويتيح للزائر الاستمتاع بزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد.

وتحدث أيضاً عن ما تقوم به الوزارة حالياً للعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

كما أشار إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران ( Booster Campaign) والتي وافق عليها مؤخراً مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير الحالية لدولة قطر تأتي في إطار المشاركة في اجتماعات كل من الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وقد شارك الوزير اليوم في اجتماع الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، كما ترأس، أمس، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بالإضافة إلى قيامه بعقد لقاءات مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ولقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من وكالات الأنباء والصحف العربية.