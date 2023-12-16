تحديد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في يناير وفبراير…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 ديسمبر 2023 08:09 مساءً - أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وأشارت الوزارة أن إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي تبدأ وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس 4 يناير بدلا من يوم الأحد 7 يناير.

وأوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 21، 22، 23، 24، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 4، 8، 9 من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 من ذات الشهر، ومرتبات مارس أيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.