أوكرانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لإقرار مساعدة مالية بقيمة 50…

دبي - احمد فتحي في الأحد 17 ديسمبر 2023 09:14 صباحاً - العربية دوت نت – حثت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على إقرار المساعدة المالية البالغة 50 مليار يورو في يناير، بعدما استخدم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض لمنع إقرارها.

وتسعى أوكرانيا بشكل حثيث لتغيير مقولة أن دعم الحلفاء الغربيين لها يتضاءل في وقت تخيم الشكوك على مساعدة من الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: “نتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اللازمة في يناير 2024، ممّا سيسمح لنا بتلقي التمويل في أقرب وقت ممكن”، وفق وكالة “فرانس برس”.

زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة هذا الأسبوع في مسعى جديد للحصول على مزيد من الدعم العسكري.

غير أنه فشل في إقناع الكونغرس الأميركي بالموافقة على حزمة مساعدة جديدة بقيمة 60 مليار دولار، مكتفيا بالقول إنه تلقى إشارات “إيجابية”، لكنه توجه إلى النرويج وألمانيا لحض الأوروبيين على المساعدة.

وقال زيلينسكي “نواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على التكاتف في الدفاع عن أوكرانيا، في أوروبا ومع أمريكا ومع كل من يدعمنا في العالم”.

وأضاف “سنبذل كل ما بوسعنا لجعل أوكرانيا قوية ولضمان أن نكون جميعاً واثقين في العام المقبل، واثقين من الدعم الدفاعي والدعم المالي الكامل والسياسي”.