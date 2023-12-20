في مؤتمر دوت الخليج الخامس.. شريف سامي: يجب التركيز على استعادة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - فريق دوت الخليج _ قال شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن من الضروري العمل على تصدير الخدمات، والاستفادة من التجارب الناجحة لشركات المقاولات المصرية في الخارج.

وأضاف سامي خلال كلمته في الجلسة الأولى بمؤتمر دوت الخليج السنوي الخامس بعنوان ” استثمار الطاقات الكامنة” أن مصر من أقدم الدول في العالم ولها باع طويل في تنمية المجالات المختلفة في إفريقيا والعالم العربي ولابد من عودة ذلك والتركيز عليه.

وتابع: ” مهندس الري المصري كان له شأنه في أي مكان يعمل به في أفريقيا كما أنه يعمل في ظل ظروف صعبة نظرا لظروف البيئة الصعبة هناك”.

وقال سامي، إن على مستوي المحور المعرفي والثقافي فنجد أن مصر فقدت مكانتها خلال الفترة الأخيرة في ذلك المحور ففي السابق كانت ترجمة الأفلام جميعها تتم في مصر أما في الوقت الحالي نجد هناك عدد من الدول الأخرى التي بدأ يتم اعتمادها في ترجمة الأفلام، كما أن ستوديو مصر التي تم تصوير به المئات من الأفلام، ولا بد من العمل على استرداد تلك المكانة.