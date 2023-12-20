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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المؤتمر الخامس لجريدة دوت الخليج.. ساويرس: فرص قوية أمام الصناعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على أن هناك عدد من الصناعات المصرية تمتلك العديد من المقومات للتصدير وخاصة لأسواق أفريقيا.
وأضاف ساويرس خلال مقابلته على هامش مؤتمر دوت الخليج السنوي مع ياسمين منير ورضوي إبراهيم مديرتا تحرير جريدة دوت الخليج، أن صناعة الأثاث من الصناعات الهامة التي تمتلك مقومات كبيرة جدا للتوسع في التصدير.
وأوضح أن قرارات توقيت التصدير أو الحظر مثل ما حدث مع السكر تؤثر بالسلب على دخل الدولة بالعملة الأجنبية.
ويري رجل الأعمال المصري أنه كان من الأفضل وضع نسب معينة للمصانع بالتصدير دون إصدار قرارات بإيقاف التصدير بشكل كامل.
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