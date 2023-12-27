رئيس الوزراء: استمرار جهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية، مشيرا، في اجتماع عقده مساء اليوم، إلى السعي لأن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات، من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، من بينها احتياجات وزارة الصحة والسكان من المستلزمات باختلاف أنواعها وفي مختلف الأقسام والمعامل بالمستشفيات، وكذلك احتياجات المستشفيات الجامعية من هذه المستلزمات والأدوية الحيوية.

وأضاف الحمصاني إن الاجتماع تناول بشئ تفصيلي الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات لدى وزارة الصحة واحتياجاتها الفعلية منها حتى يونيو 2024، خاصة في أقسام العظام، والكلى، والأوعوية الدموية، بالإضافة لمستلزمات جراحة القلب والأسنان، وبنوك الدم، والقسطرة، والمخ والأعصاب، فضلا عن احتياجات المعامل.

وفي سياق الحديث عن المستشفيات الجامعية، أوضح المستشار محمد الحمصاني أنه جرت الإشارة إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المستشفيات من المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية في مختلف الأقسام والاعتمادات المالية المطلوبة لهذا الغرض.

كما ناقش الاجتماع الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات.