النفط يقفز أكثر من 2% بسبب صراع الشرق الأوسط وآمال خفض…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 01:12 صباحاً - – قفزت أسعار النفط أكثر من 2% يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتعلق آمال المستثمرين باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وحدث الانتعاش في إطار حركة تداول قليلة نظرا لإغلاق بعض الأسواق في العطلات الحالية ليضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت حوالي 3% بعد هجمات الحوثيين على سفن مما عطل حركة الشحن والتجارة العالمية في وقت لا تتجلى فيه أي بوادر على انحسار الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.79 دولار، أي 2.3% إلى 80.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش، وبلغ في وقت سابق 81.23 دولار، في أعلى مستوى منذ الأول من ديسمبر. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولار، أي 2.6% إلى 75.45 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلق بالصراع في الشرق الأوسط وتحول مسار سفن الشحن، لم يتأثر المعروض الفعلي بعد. وقالت شركة ميرسك يوم الأحد إنها ستستأنف الشحن عبر البحر الأحمر مما قلص المخاوف إلى حد ما.

وانتعش النفط أيضا جراء توقعات بأن يقلص المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض كلفة الاقتراض الاستهلاكي، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.