التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 01:12 مساءً - وكالات _ سجل التضخم في السعودية تباطؤاً خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 ليصل إلى 1.5% مقابل 1.7% في نوفمبر، و 3.3% في ديسمبر من العام 2022.

وتعزى نسبة التضخم هذه إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بـ 1.2%.

ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بـ 9% خلال شهر ديسمبر، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار الإيجارات للشقق بنسبة 12.1%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير نظراً لوزنها البالغ 21%.

وجاءت البيانات أقل من تقديرات وزارة المالية والتي كانت تتوقع وصول معدل التضخم إلى 2.6% العام الماضي.

النمو في تكلفة أسعار النقل تباطأ أيضاً خلال العام الماضي ليسجل زيادة بنسبة 1% العام الماضي، مقابل 4.1% عام 2022.

وكانت زيادة أسعار إيجارات السكن بنسبة 9.5% خلال عام 2023، العامل الأكثر تأثيراً في نمو الأسعار.

خلال العام الماضي، بلغ متوسط معدل التضخم في المملكة 2.3% منخفضاً من 2.5% لعام 2022، بحسب بيانات الهيئة.

كان معدل التضخم في السعودية بلغ 1.6% خلال شهر أكتوبر 2023، مقارنة بشهر أكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023 على أساس سنوي حيث كان 1.7%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.