الصحة العالمية: تفشي كبير للأمراض المعدية بقطاع غزة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يناير 2024 08:13 مساءً - أ ش أ – قالت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة إن هناك تفشيًا كبيرًا للأمراض المعدية بقطاع غزة؛ نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأضافت الدكتورة رنا الحجة، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية افتراضيًا حول مستجدات حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط، أن هناك مليوني فلسطيني تم تهجيرهم ويعانون من ظروف صحية صعبة جدًا، الأمر الذي يؤدي لتفشي الأمراض المعدية.