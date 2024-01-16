أحمد الشيخ: استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:11 مساءً - إسلام سالم – قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن مفهوم البورصة السلعية في مصر اختفى خلال خمسينيات القرن الماضي، وإن إعادة المفهوم احتاج إلى مجهود كبير.

وأضاف الشيخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مفهوم البورصة يدور حول فكرة المزاد بين العرض والطلب؛ فهناك شخص يدير المزاد لحساب البائع والمشتري، إلا أن مفهوم البورصة يوفر النظام بين البائع والمشتري بشكل آلي.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن هناك مواصفات للسلع المعروضة في بورصة السلع، كما الحال في الأسهم المتداولة في البورصة المصرية.

وأوضح أن سوق المال والأسواق المنظمة بشكل عام تقوم على احتياج مجتمعي ولم تقم بورصة سلعية بقرارات سلعية، ولكنها ظهرت بطلبات مجتمعية، فالبورصات نشأت بشكل طبيعي ومجتمعي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية كانت تمتلك المعرفة حول فكرة بورصة السلع، لنبدأ في 2020 العمل على تنفيذها بعد اجتماعات ومباحثات مع وزارة التموين، لتظهر حاليا بعدد كبير من السلع، مع استهداف زيادة عدد السلع والتجار المتعاملين عليها.

وشدد على أن البورصة قد تكون أحد القطاعات الجاذبة للنقد الأجنبي، في ظل إمكانية كبار الشركات العالمية في البورصة كمشترين.