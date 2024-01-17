- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: شل تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:16 مساءً - – قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء إن شركة شل النفطية الكبرى علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة المتحالفة مع إيران إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن.
ورفضت شل التعليق.
وأعلنت شركة بي.بي الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر الأحمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت جورنال: شل تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.