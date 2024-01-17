مال وأعمال

وول ستريت جورنال: شل تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: شل تعلق جميع الشحنات عبر البحر الأحمر من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 يناير 2024 01:16 مساءً - – قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء إن شركة شل النفطية الكبرى علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بعد أن أثارت الضربات الأمريكية والبريطانية على الحوثيين باليمن مخاوف من زيادة التصعيد.

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وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن إلى تعطيل التجارة العالمية. وتقول الحركة المتحالفة مع إيران إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين.

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وأضافت الصحيفة أن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوة لوقف جميع عمليات العبور لمخاوف من أن يتسبب هجوم ناجح في تسرب نفطي هائل بالمنطقة، فضلا عن المخاطر التي تهدد سلامة أطقم السفن.

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ورفضت شل التعليق.

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وأعلنت شركة بي.بي الشهر الماضي وقف عبور سفنها البحر الأحمر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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