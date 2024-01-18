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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وكالة الطاقة ترفع توقعاتها للطلب على النفط إلى 1.24 مليون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يناير 2024 07:13 مساءً - وكالات _ رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 180 ألف برميل يوميا إلى 1.24 مليون برميل يوميا.
وذكرت في تقريرها الشهري أن ارتفاع توقعاتها يعود إلى تقديرات بتحسن الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الأسعار في الربع الرابع من 2023.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها مستعدة للتعامل بشكل حاسم إذا حدثت اضطرابات في الإمدادات واحتاجت السوق لنفط إضافي، وفق “”.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول أمس الأربعاء، على أن الحواجز التجارية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة في العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التجارة المنصفة في ظل تنافس قوى العالم على تطوير التكنولوجيا الضرورية لمكافحة التغير المناخي.
وقال بيرول لفرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن “الحواجز التجارية يمكن أن تكون عاملا يؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة حول العالم”.
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