أسعار الذهب ترتفع مع إقبال على الملاذات الآمنة وسط التوتر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 03:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة وسط الصراع في الشرق الأوسط، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2019.12 دولار الأونصة عند التسوية، بعد يوم من انخفاضه إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أسابيع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2021.6 دولار.

وأعادت الولايات المتحدة أمس الأربعاء جماعة الحوثي اليمنية إلى قائمتها للجماعات الإرهابية، مع مهاجمة مسلحي الجماعة ثاني سفينة تديرها الولايات المتحدة في منطقة البحر الأحمر هذا الأسبوع.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة الأمريكية عاجلا إذا كانت هناك أدلة “مقنعة” في الأشهر المقبلة على أن التضخم يتراجع أسرع مما كان متوقعا.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.74 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 904.74 دولار وارتفع البلاديوم 2.7% إلى 940.28 دولار.