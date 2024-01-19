نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف الطلب الصيني وتوقعات زيادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 07:15 مساءً - العربية نت_ تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية، إذ قوبلت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي بسبب موجة باردة بمخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات زيادة المعروض.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 78.87 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 74.01 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% أمس الخميس مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى مجموعة أوبك في توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط، والخامان في طريقهما لإنهاء الأسبوع مرتفعين بما يتراوح بين 1 و2%.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، رغم أن أرقامها لا تزال أقل من توقعات أوبك. وقالت إن السوق تبدو مزودة بإمدادات جيدة بفضل النمو القوي في الدول غير الأعضاء بأوبك.

وتتوقع الوكالة ارتفاع إمدادات النفط العالمية 1.5 مليون برميل يوميا إلى مستوى جديد عند 103.5 مليون برميل يوميا في 2024، مدعومة بإنتاج قياسي من الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا وكندا.

وشنت باكستان ضربات على مسلحين انفصاليين داخل إيران أمس الخميس بعد يومين من إعلان طهران أنها استهدفت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينج التابعة لنيسان سيكيوريتيز إنه إلى الجانب التوترات في الشرق الأوسط هناك مخاوف أيضا من أن يجذب الصراع الأميركي الصيني الانتباه مرة أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الطلب على الطاقة.

وأضاف “ما لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسرعة أكبر، فمن المرجح أن يستمر تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 70 و76 دولارا”.

وتشير بيانات من شركة فورتيكسا الاستشارية إلى أن حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب في الفترة من 13 إلى 17 يناير انخفضت 58% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وخارج الشرق الأوسط، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس عن انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بلغ 2.5 مليون برميل بسبب الطلب القوي من المصافي في الأسبوع المنتهي في 12 يناير، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات