إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع إلى 208 ملايين طن في 2023

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 07:15 مساءً - شينخوا_ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء نمواً مطرداً في إنتاج الصين من النفط الخام في ديسمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الإنتاج بلغ 17.65 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغ إنتاج النفط الخام 208.91 مليون طن، بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت البيانات.

وفي عام 2023، استوردت الصين 563.99 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.