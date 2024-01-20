مال وأعمال

إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع إلى 208 ملايين طن في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إنتاج الصين من النفط الخام يرتفع إلى 208 ملايين طن في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 20 يناير 2024 07:15 مساءً - شينخوا_ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء نمواً مطرداً في إنتاج الصين من النفط الخام في ديسمبر 2023.

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وأضافت الهيئة أن إجمالي الإنتاج بلغ 17.65 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 4.6 في المائة على أساس سنوي.

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وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغ إنتاج النفط الخام 208.91 مليون طن، بزيادة 2 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت البيانات.

وفي عام 2023، استوردت الصين 563.99 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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