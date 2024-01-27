انت الأن تتابع خبر الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا.. سعر الذهب في مصر يواصل الطيران.. وعيار 21 مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الآلاف يوميًا عن آخر تحديث بشأن سعر الذهب اليوم في مصر، اذ تحرك الأصفر مجددا في محلات الصاغة وتخطى سعر الجرام عيار 24 ، 4000 وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 3660 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات كأعلى سعر اليوم23 يناير، بعدما هبط امس بأسعار جديدة.

وشهد سعر الذهب اليوم تحركا ملحوظاً ليبدأ من نحو 3630 جنيها للبيع للعيار الأشهر في مصر وهو عيار 21.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وتحرك سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات بكافة أنواعها من محلات الصاغة ، كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا أيضاً والذي يفضله الكثير للاستثمار من أجل حفظ أموالهم والاستفادة بها، ليبدأ اليوم من 29280 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب

وقفز سعر الذهب الى أعلى قمة في تاريخه محليًا، 23 يناير 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3660 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 29280جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

كما تحرك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3137 جنيها للشراء بعد 3111 جنيها للشراء وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات.

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة الدبل والخواتم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، بعد قفزة جنونية وهو الذي يقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 29280 جنيهًا للشراء بعد 28200 جنيه للشراء بفارق يزيد على 1000 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير من حين لآخر على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 4,068 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3660 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 3137 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 2440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 29080 جنيهًا، والشراء 29280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الأصفر خاصة المشغولات في التعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، يكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 150 جنيهًا ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.