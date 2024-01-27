صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن إتمام تسعير طرح سندات…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 02:13 مساءً - العربية نت_ أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال)، ويأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.

وبحسب بيان الصندوق اليوم الجمعة، فإن الطرح يوزع على 3 شرائح وفق التالي:

– الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029.

– الثانية بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034.

– الثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054.

وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “يؤكد استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً”.

وتمثّل القروض وأدوات الدين أحد الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف A1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف A+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.