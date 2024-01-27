انخفاض الأرباح الصناعية في الصين لثاني عام على التوالي خلال…

دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 03:14 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت الأرباح الصناعية في الصين لثاني عام على التوالي في 2023، وذلك بنحو 2.3%، وسط تراجع الطلب المحلي مما أضاف ضغوطاً على النمو الاقتصادي في ظل أزمة العقارات والمخاطر الانكماشية.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم السبت عن المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت الأرباح الصناعية 4.4% في أول 11 شهراً من 2023. وكانت الأرباح الصناعية انخفضت 4% في 2022 بفعل قيود كورونا المشددة.

نهاية إيجابية لـ2023

أما على مستوى شهر ديسمبر فقط، ارتفعت الأرباح الصناعية 16.8% على أساس سنوي، مقابل ارتفاعها 29.5% في نوفمبر، وهو ما يمثل الارتفاع الخامس على التوالي.

كما أشارت البيانات إلى نمو أرباح معدات النقل بالسكك الحديدية والطيران والسفن بنسبة 22% في 2023، فيما زادت أرباح صناعة السيارات 5.9% نتيجة الإنتاج القياسي للمركبات.

وكان الاقتصاد الصيني نما بنحو 5.2% في 2023، لكن لا يزال تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات أزمة كورونا هشاً، في ظل أزمة العقارات التي طال أمدها، وتراكم المخاطر الانكماشية وتباطؤ النمو العالمي الذي يلقي بظلاله على التوقعات للعام الجاري.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من عملياتها الرئيسية مستويات 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.