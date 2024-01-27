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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: تعليق طرح القمح في البورصة السلعية نتيجة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 27 يناير 2024 07:16 مساءً - محمد أحمد_ أرجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية مصر إلى المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.
وأوضح المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية في محافظة بورسعيد أن هناك عدد من المزايدات من قبل بعض التجار، ما جعل سعر السلعة يقفز إلى معدلات مرتفعة.
يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية – مصر، تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما أنه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).
ويبلغ عدد المطاحن على مستوى الجمهورية نحو 156 مطحن عام وخاص، تم تسجيل 139 مطحن منهم للتداول على سلعة القمح حتى الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.
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