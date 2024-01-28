مال وأعمال

في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حوار في الوقت المناسب…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حوار في الوقت المناسب… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 06:14 مساءً - في حوار استمر قُرابة الساعتين.. استضاف «صالون دوت الخليج» في لقائه الثامن عشر، حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، شهد الجزء الأول منه مناقشة مختلف التحديات التي يمر بها مجتمع الأعمال في مصر، فيما دارت محاور الجزء الثاني حول الفرص والحوافز التي تعمل عليها الهيئة.

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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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