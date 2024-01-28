نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حوار في الوقت المناسب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 06:14 مساءً - في حوار استمر قُرابة الساعتين.. استضاف «صالون دوت الخليج» في لقائه الثامن عشر، حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، شهد الجزء الأول منه مناقشة مختلف التحديات التي يمر بها مجتمع الأعمال في مصر، فيما دارت محاور الجزء الثاني حول الفرص والحوافز التي تعمل عليها الهيئة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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