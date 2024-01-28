نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حسام هيبة: حزم حوافز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 07:15 مساءً - أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون دوت الخليج، ولقاء مفتوح مع الأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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