مال وأعمال

في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حسام هيبة: حزم حوافز…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر في اللقاء الثامن عشر من صالون دوت الخليج.. حسام هيبة: حزم حوافز… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 07:15 مساءً - أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون دوت الخليج، ولقاء مفتوح مع الأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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