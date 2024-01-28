وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 08:13 مساءً - دوت الخليج – أكد وزير الخارجية سامح شكري تضامن مصر الكامل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتقديم جميع أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

وأشار شكري، في اتصال هاتفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إلى الدوري المحوري للوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وجهدها الإنساني الضخم، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع.

وقال وزير الخارجية إنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والبالغ عددهم حوالي 30 ألفا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدا من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، وهي المزاعم التي لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.

وأكد أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على أداء مهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين،

ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة.

وأعرب عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.