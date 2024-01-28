هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة لاستيراد أرز أبيض من أي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 28 يناير 2024 08:13 مساءً - محمد أحمد – أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن الممارسة رقم (2) لسنة 2024 /2023 لاستيراد أرز أبيض (أي منشأ) طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2024/2023 معبأ بعبوات 50 كيلوجراما لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن فترة الوصول خلال أبريل القادم 2024، بحيث تسّلم بالمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والكمية المعروضة من المورد بحد أدنى 20 ألف طن +/- 10% رغبة البائع.

ونوهت بأن المظاريف الفنية والمالية تقدم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بمقر الهيئة بشارع القصر العيني (موعد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية والبت) ويجب سريان العروض حتى السبت الموافق 17 فبراير 2024.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسعار CIF تقدم بالدولار الأمريكي أو بالجنيه المصري بالسداد بتسهيلات موردين 180 يوما وبتسهيلات موردين 270 يوما وتتم المفاضلة بين الأسعار بما يحقق مصلحة الهيئة (يلتزم المورد بتقديم السعرين) وتكون الأولوية في التثبيت للعروض المقدمة بالجنيه المصري، بحيث تقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصري.

وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه المصري للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل جمهورية مصر العربية مع تقديم مستندات الصرف.

وذكرت الهيئة أن العروض تكون مصحوبة بخطاب ضمان تأمين إبتدائي مقداره 75 ألف دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أو ما يعادله بالجنيه المصري في حالة تقديم الأسعار بالجنيه.

وأشارت إلى أن العرض سيكون مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلوجرام تكون محكمة الإغلاق وبمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.