مال وأعمال

هاباج لويد الألمانية تستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاباج لويد الألمانية تستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يناير 2024 04:16 مساءً - العربية نت _ قال رئيس شركة هاباج لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

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وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورج “لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد… وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو 3 أو 5 أشهر، لا أعرف”.

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وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون 6 أشهر.

على جانب أخر، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات التي تعتري الملاحة وإعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة عند مستوياتها الحالية ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة.

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وذكرت “فيتش” في تقرير لها أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بما في ذلك اضطرابات الملاحة ستساهم في الإبقاء على العلاوة السعرية للنفط.

لكن في الوقت ذاته تقول “فيتش” أنه بدون حدوث اضطرابات ملموسة في إنتاج النفط الفعلي أو اتساع نطاق الهجمات لتمس المزيد من مسارات نقل النفط الحيوية في المنطقة، فمن غير المتوقع ارتفاع سعر الخام بشكل قوي فوق مستوى تقديرها البالغ 80 دولارا لبرميل خام برنت في 2024، نظرا لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوبك+.

وقالت وكالة فيتش إن إجمالي شحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكلت نحو 12% من تداولات النفط المنقولة بحرا في النصف الأول من 2023 وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن “بي.بي وشل وقطر للطاقة والعديد من شركات الشحن علقت العبور في البحر الأحمر فيما تعيد بعض شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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