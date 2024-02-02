مال وأعمال

انكماش نشاط المصانع البريطانية تزامنا مع اضطرابات البحر…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش نشاط المصانع البريطانية تزامنا مع اضطرابات البحر… من قسم مال واعمال

Amer Group 01-2024
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات _ بدأت الصناعات التحويلية في بريطانيا عام 2024 بأداء ضعيف مسجلة انكماشا للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث تسببت اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر في انخفاض الطلبيات وتأخير عمليات التسليم.

predco_adv_2021

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “ستاندرد آند بورز جلوبال” لقطاع الصناعات التحويلية من 46.2 في ديسمبر إلى 47.0 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى في شهرين لكنه أقل من المستوى الأولي السابق البالغ 47.3 نقطة والذي كان الأعلى منذ أبريل 2023.

E-Bank

وتعني القراءة الأقل من مستوى الخمسين تراجعا في النشاط.

BonatMisr

ويتوقع الاقتصاديون حتى الآن أن يكون لاضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر تأثير ضئيل نسبيا على اقتصاد بريطانيا.

HapiSalonWhite

ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا، الذي يراقب الوضع، توقعاته الفصلية الجديدة لمعدل التضخم بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش إلى جانب قراره الأحدث بشأن سعر الفائدة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أيضا أن يكون تضخم أسعار المستهلكين، الذي بلغ أربعة بالمئة في ديسمبر، دون هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة بحلول أبريل أو مايو.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انكماش نشاط المصانع البريطانية تزامنا مع اضطرابات البحر… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا