انكماش نشاط المصانع البريطانية تزامنا مع اضطرابات البحر…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات _ بدأت الصناعات التحويلية في بريطانيا عام 2024 بأداء ضعيف مسجلة انكماشا للشهر الثامن عشر على التوالي، حيث تسببت اضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر في انخفاض الطلبيات وتأخير عمليات التسليم.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “ستاندرد آند بورز جلوبال” لقطاع الصناعات التحويلية من 46.2 في ديسمبر إلى 47.0 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى في شهرين لكنه أقل من المستوى الأولي السابق البالغ 47.3 نقطة والذي كان الأعلى منذ أبريل 2023.

وتعني القراءة الأقل من مستوى الخمسين تراجعا في النشاط.

ويتوقع الاقتصاديون حتى الآن أن يكون لاضطرابات حركة الشحن في البحر الأحمر تأثير ضئيل نسبيا على اقتصاد بريطانيا.

ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا، الذي يراقب الوضع، توقعاته الفصلية الجديدة لمعدل التضخم بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش إلى جانب قراره الأحدث بشأن سعر الفائدة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أيضا أن يكون تضخم أسعار المستهلكين، الذي بلغ أربعة بالمئة في ديسمبر، دون هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة بحلول أبريل أو مايو.