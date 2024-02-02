مال وأعمال

هيئة الشراء الموحد وشركة الهدى يتعاونان مع 5 شركات عالمية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الشراء الموحد وشركة الهدى يتعاونان مع 5 شركات عالمية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 12:14 مساءً - إسلام سالم _ تعتزم هيئة الشراء الموحد وشركة الهدى لمستلزمات المعامل الطبية، الإعلان عن تفاصيل تعاونهما مع 5 شركات عالمية لتوطين الصناعات الطبية في مصر، وذلك في مؤتمر موسع سيعقد يوم السبت المقبل بحضور ممثلين دبلوماسيين من سفارات تلك الكيانات.

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وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد أن الدولة المصرية حريصة علي توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية بمواصفات وجودة عالمية من أجل تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات ولتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بما يضمن تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

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وقال إن الهيئة تتعاون وتنسق مع شركات محلية وعالمية للعمل علي نقل التكنولوجيا العالمية في مجالات الصناعات الطبية إلى السوق المصرية عبر شراكات حقيقية تضمن تحسين جودة المنتجات وتطوير العملية الصناعية.

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وأشار الدكتور السعيد حسن رئيس شركة الهدى لمستلزمات المعامل الطبية إلى أهمية الاستمرار في تحقيق خطوات متقدمة علي مستوي توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، عبر التعاون الاستراتيجي مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

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وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من خطة توطين الصناعات الطبية التي ترعاها هيئة الشراء الموحد لتعزيز وتوطين الصناعات الطبية في مجالات المعامل والفحوصات التشخيصية إضافة إلى كل منتجات مكافحة العدوى بالاشتراك مع مجموعة من الشركات العالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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