نوفاك: أوبك+ جاهزة للتحرك لدعم سوق النفط في أي لحظة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس إن مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط مستعدة لاتخاذ قرار لدعم سوق النفط “في أي لحظة”.

أدلى نوفاك بهذا التصريح الذي بثه التلفزيون عقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي اقترحت عدم إجراء أي تغييرات على خطط الإنتاج.

كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج “أوبك+” استعرضت في وقت سابق اليوم، بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023م، خلال اجتماعها الثاني والخمسين، عبر الاتصال المرئي اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، فيما أشادت اللجنة، في بيان، بالمستوى الرفيع من الالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023.