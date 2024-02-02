الحكومة تنفي صحة القائمة المتداولة بأسعار جديدة لكافة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 06:14 مساءً - أ ش أ _ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

وأوضح المركز الإعلامي -في بيان اليوم الخميس- أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها -وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.

وأكدت وزارة البترول -وفق البيان أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).