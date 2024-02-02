مال وأعمال

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 2 فبراير 2024 09:14 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 9 أسابيع، بعدما استبعد الفدرالي الأمريكي احتمالية بدء خفض الفائدة في مارس.

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كما تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن القطاع الخاص غير الزراعي أضاف 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ216 ألفا في ديسمبر.

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في الوقت نفسه، كشفت بيانات طلبات إعانة البطالة في أمريكا أمس ارتفاع الطلبات بأكثر من التوقعات الأسبوع الماضي وذلك إلى مستويات 224 ألفا.

وتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ تراجع رئيس البنك جيروم باول عن فكرة خفض الفائدة في الربيع، رغم ثقته في أن التضخم يتجه في مساره نحو المستهدف.

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ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال المحلل لدى جولد سيلفر سنترال بريان لان: خفض الفائدة الشهر المقبل أمر مستبعد لكن السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك.

أما على صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 2073.6 دولار للأونصة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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