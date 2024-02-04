انت الأن تتابع خبر هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟.. مستشار التموين يجيب بحسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج بالرد على سؤال هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟، وذلك بسبب حدوث حالة من الضغط الشديد والقوي على شرائك السبائك والجنيهات الذهبية أثناء الفترة الماضية، وأيضاً الطلب زاد عليه وهذا ما نتج عنه ارتفاع قوي للأسعار الخاصة بالذهب وهي زيادات غير مبررة.

هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟

وأجاب ناجي فرج من خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بيزنس” مع الإعلامية شيماء موسى على قناة صدي البلد 2، على سؤال هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟، وقال “الزيادات المتتالة لأسعار الذهب كانت نتيجة تكالب المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية ودخول كمية كبيرة من السيولة لسوق الذهب”.

وقال “داخلين على وضع من الاستقرار في سوق الذهب حالياً، ومن ثبات وهدوء للأسعار، أتوقع في الفترة القادمة مزيد من الهدوء في الأسعار، وتراجع الأسعار أيضاً”، وهو يعد من أهم المعادن النفيسة المميزة التي يريد أن يحصل عليها الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين.

وتحدث الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن كل الزيادات التي حدثت مؤخراً لأسعار الذهب لا يوجد مبرر لها، وهي من الأشياء الذي لابد من تقديم الرقابة الشديدة عليها.

سعر الذهب اليوم

ويبحث بشكل يومي جميع العملاء والمستثمرين عن سعر الذهب في كل وقت، وذلك لأنه من المعادن الهامة والرئيسية التي توجد وتنتشر في كل محلات الصاغة، وتأتي أسعاره كما يلي: