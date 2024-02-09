بلومبرج: أرامكو في محادثات مع بنوك عالمية بشأن بيع أسهم…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 02:12 مساءً - العربية نت_ قالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرج” إن من المقرر أن يتم تعبين كل من “سيتي جروب” و”جولدمان ساكس” و”HSBC” لبيع أسهم ثانوية في “أرامكو”، وهي صفقة من شأنها جمع حوالي 20 مليار دولار، وستكون من بين أكبر العروض في السنوات الأخيرة، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر.

وقالت المصادر، في تقرير لـ”بلومبرج” اطلعت عليه “العربية Business”، إن أكبر مصدر للنفط في العالم يجري أيضًا محادثات مع بنوك أخرى حيث تقوم بجمع قائمة من المستشارين للعرض الذي قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت المصادر إن تشكيلة المستشارين ربما تتغير. وقالوا إنه لا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت البيع أو عدد الأسهم التي ستبيعها الحكومة، ومن الممكن أن يتأخر الطرح.

وعملت بعض بنوك وول ستريت أيضًا على الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” في عام 2019 حين جمعت المملكة العربية السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي للشركة، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وقالت وكالة “بلومبرج”، في نهاية الشهر الماضي، إن المملكة العربية السعودية تدرس خططًا لإحياء طرح لاحق في شركة أرامكو خلال فبراير المقبل، في صفقة بمليارات الدولارات من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن المملكة تسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في سوق الأسهم السعودية. ومن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لتمويل خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد.

“أرامكو” هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار. فاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، ما سيحرر أيضًا مليارات الدولارات من الإنفاق التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.