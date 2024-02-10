انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 .. مش هتصدق عيار 21 عامل كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 استقرارها في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ، بالتزامن مع بنتائج اجتماع البنك المركزي والتي تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وثبت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية في تعاملات اليوم الجمعة 9 الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024

بلغ سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 2400 جنيه،

بلغ سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 3171 جنيها

بلغ جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم إلي 3700 جنيها

بلغ سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 4228 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024