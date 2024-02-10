انت الأن تتابع خبر انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.35 بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2483 نقطة، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.8 ملايين، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار ، الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.9 مليون دينار ، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 13.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 10251 صفقة.