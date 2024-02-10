مال وأعمال

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.35 بالمئة ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2483 نقطة، وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.8 ملايين، مقارنة مع 7.9 ملايين دينار ، الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.9 مليون دينار ، مقارنة مع 39.4 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 13.7 مليون سهم، نُفذت من خلال 10251 صفقة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا