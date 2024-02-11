صندوق النقد الدولي: أسعار الصرف في مصر يجب أن يحددها السوق

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 06:18 مساءً - العربية نت _ قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن تعدد أسعار الصرف في مصر كارثي ولا بد أن يحددها السوق.

وأضافت جورجيفا في مقابلة مع “العربية”، على هامش المنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، اليوم الأحد، أنه على مصر التحرك باتجاه يجعل السوق تحدد سعر الصرف.

وكشفت عن الاتفاق على الأمور الأساسية مع مصر بشأن القرض المزمع، مضيفة أن “زيارة وفدنا إلى القاهرة كانت ناجحة والاتفاق “قريب نسبيا”.

وأوضحت أن الحاجات التمويلية لمصر باتت أكبر ونعمل مع أطراف أخرى لتوفيرها.

على جانب أخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأضافت جورجيفا أن الصراع، يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.

وأكدت أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.