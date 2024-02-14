انت الأن تتابع خبر أسعار البلح اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024.. اعرف الكيلو بكام قبل رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أسعار البلح اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع حالياً، وهذا يأتي بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبشكل خاص بعد ارتفاع الأسعار كثيراً في الوقت الحالي، وهو المنتجات الغذائية الهامة التي توضع بشكل يومي على المائدة الرمضانية.

أسعار البلح اليوم

وزاد البحث كثيراً عن أسعار البلح اليوم الأربعاء في كل الأسواق بجميع أنواعه المختلفة، ويحرص جميع المستهلكين على شرائه بشكل مستمر لتناوله في شهر رمضان المبارك لأنه سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والأسعار تأتي كما يلي:

أسعار البلح في كارفور 2024

الطحان تمر 700 جرام بسعر 79.95 بدلًا من 94.95 جنيهًا.

بلح شامية 1 كيلو بسعر 17.95 جنيه بدلًا من 24.95 جنيه.

تمر طري 1 كيلو بسعر 74.95 بدلًا من 89.95 جنيهًا.

تمر غزال 1 كيلو بسعر 72.95 جنيهًا.

تمر سوري شالي 700 جرام بسعر 54.95 بدلًا من 69.95 جنيه.

لينة تمر مجدول جولدن 1 كيلو بسعر 165.95 بدلًا من 199.95 جنيه.

علبة تمر واحات 700 جرام بسعر 72.95 بدلًا من 84.95 جنيه.

أسعار التمر في هايبر وان 2024

تمور زين 1400 جرام بسعر 101.95 جنيهًا.

تمور الجنيدي 2100 جرام بسعر 184.95 جنيهًا.

بلح رطب مجدول تيمار 500 جرام بسعر 125 جنيهًا.

تمر سكري مفتول الشروق كيلو بسعر 300 جنيه.

تمر مجدول اكسترا لارج لينا فارمز كيلو بسعر 438.95 جنيه.

تمر مجدول اكسترا لارج لينا فارمز 500 جرام بسعر 224.95 جنيه.

أسعار البلح في فتح الله والفرجاني 2024

وتختلف أسعار البلح في كل الأسواق والمحلات لأنه من المنتجات الهامة، ويتوفر منه الكثير من الأنواع المختلفة ومنها التمر والبلح الناشف، والأسعار تأتي كما يلي:

أسعار التمر في فتح الله 2024

بلح سلطاني 49 جنيه.

بلح غزالي 48 جنيه

بلح صعيدي وزن 60 جنيه

شالي تمور سيوى 700 جرام 44 جنيه

الاميرة تمر علبة 700 جرام 48 جنيه

الاميرة تمر سيوى 350 جرام فوم بسعر 31 جنيه

أسعار البلح في الفرجاني 2024