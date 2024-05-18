التموين: مصر اشترت 2.8 مليون طن قمح محلي منذ بداية موسم…

دبي - احمد فتحي في السبت 18 مايو 2024 08:08 مساءً - قال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، اليوم السبت إن مصر اشترت 2.8 مليون طن من القمح، مقارنة بهدفها المتمثل في شراء 3.5 مليون طن، خلال موسم الحصاد المحلي الذي بدأ في منتصف أبريل.

وذكر هاشم أن مصر “اشترت من المزارعين المحليين تقريبا 2.8 مليون طن قمح منذ بداية موسم التوريد”، وفق “”.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق قبل أيام على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وفي سبتمبر الماضي قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الحالي إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم الإمدادات في صنع الخبز المدعم، وهي ميزة لها أبعاد سياسية يستفيد بها عشرات الملايين من المصريين.