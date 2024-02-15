نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 58% في 2023 إلى 3.2 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 03:18 مساءً - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نتائجها المالية الأولية للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت زيادة في الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار)، وبنسبة تزيد على 58 بالمئة على أساس سنوي، ومقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 8.71 مليار درهم (حوالي 2.4 مليار دولار) بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.

970 مليون دولار إيرادات المجموعة في الربع الأخير

وفي الربع الأخير من عام 2023، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 105 بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم (حوالي 970 مليون دولار) (+41 بالمئة على أساس مقارنة المثل بالمثل لتصل إلى 2.45 مليار درهم). وارتفعت الإيرادات بنسبة 112 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 11.68 مليار درهم في عام 2023 (+105 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 3.57 مليار درهم).

وحققت مجموعة موانئ أبوظبي زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.67 مليار درهم في عام 2023 (محققة في الربع الرابع من عام 2023 أداءً ثابتاً على أساس سنوي بلغ 524 مليون درهم 2023 مستفيدة من المشاريع الاستثنائية غير المتكررة).

وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 22.8 بالمئة في عام 2023 (14.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023) كما زادت الأرباح قبل استقطاع الضرائب لتصل إلى 1.41 مليار درهم في عام 2023، مرتفعة بنسبة +10 بالمئة على أساس سنوي (21 بالمئة على أساس سنوي إلى 273 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2023 نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة).

1.36 مليار درهم إجمالي صافي أرباح 2023

وبلغ إجمالي صافي أرباح موانئ أبوظبي 1.36 مليار درهم في عام 2023، +6 بالمئة على أساس سنوي (-17 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 على أساس سنوي حيث بلغ 285 مليون درهم نتيجة للمشاريع الاستثنائية غير المتكررة).

كما بلغت الأرباح العائدة لمالكي الشركة 1.09 مليار درهم في عام 2023 بنسبة -13 بالمئة على أساس سنوي (-72 بالمئة في الربع الرابع من 2023 لتصل إلى 91 مليون درهم) ويعزى ذلك إلى المشاريع الاستثنائية غير المتكررة وبلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو 4.57 مليار درهم في عام 2023، بواقع 945 مليون درهم أقل من عام 2022، مع مواصلة المجموعة تنفيذ خططها لاستثمار حوالي 15 مليار درهم بين عامي 2023 و2027 في مشاريع النمو العضوي.

كما بقي التدفق النقدي الحر سلبياً عند 5.41 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بمبلغ سلبي بلغ 4.40 مليار درهم في عام 2022، نظراً لطبيعة المرحلة الأولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات الاستحواذ والاستثمار الجارية. ويعزى نمو الإيرادات إلى أداء القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لاسيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة نواتوم في 30 يونيو 2023 (تأثير ستة أشهر).

كما سجل القطاع البحري والشحن إيرادات من الصفقات التجارية للسفن في الربعين الثالث والرابع من عام 2023، دون تحقيق أي أرباح منها، ومع استثناء أنشطة تجارة السفن، كانت إيرادات المجموعة لتزيد بنسبة 77 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 (+23 بالمئة على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل).

وتأثرت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بانخفاض القيمة الاستثنائية غير النقدية لمشروع غير متكرر بقيمة 139 مليون درهم، والمتعلقة باستثمار في شركة مدرجة في الربع الرابع من عام 2023. باستثناء التأثير السلبي لهذا المشروع غير المتكرر، كانت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لترتفع في عام 2023 بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي.