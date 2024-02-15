نعرض لكم الان تفاصيل خبر تسارع طفيف لمعدل التضخم في السعودية إلى 1.6% خلال يناير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 03:18 مساءً - العربية نت _ بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر يناير 2024، مقارنة بشهر يناير 2023. وجاء معدل التضخم أعلى من الشهر السابق حيث سجل 1.5% في ديسمبر 2023. وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%. في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

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