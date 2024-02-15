الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 04:19 مساءً - وكالات _ خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عن العام الجاري من مستويات 1.24 مليون إلى 1.22 مليون برميل يومياً.

وقالت الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس الخامس عشر من فبراير، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد الزخم، إذ تباطأت مستويات نمو الطلب من 2.8 مليون برميل يومياً في الربع الثالث إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2023.

ووفقاً للبيانات، سجل الطلب العالمي على النفط في آخر 3 أشهر من العام الماضي مستويات 102.1 مليون برميل يومياً.

أما إجمالي النمو في الطلب العالمي على النفط على مدار العام الماضي، فسجل مستويات 2.3 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تواصل الصين والهند والبرازيل الهيمنة على الارتفاعات.

وفيما يتعلق بالمعروض النفطي العالمي من النفط على مدار الشهر الماضي، فتراجع 1.4 مليون برميل يومياً على أساس شهري تزامناً مع بدء أوبك+ تطبيق خفض طوعي إضافي للإنتاج النفطي في الربع الأول من العام الجاري.

وكان التقرير الشهري لمنظمة أوبك أظهر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تراجع إنتاج المجموعة بمقدار 350 ألف برميل يومياً إلى 26.3 مليون برميل يومياً في يناير.

وثبتت الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.2 مليون ب/ي في 2024.