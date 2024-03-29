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هيئة السلع التموينية تتعاقد على 35.2 ألف طن زيت خام مستورد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تتعاقد على 35.2 ألف طن زيت خام مستورد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 12:14 مساءً - محمد احمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد، عبر ممارسة دولية، وصول شهر مايو 2024.

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وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6 أشهر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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