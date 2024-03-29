هيئة السلع التموينية تتعاقد على 35.2 ألف طن زيت خام مستورد

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 12:14 مساءً - محمد احمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، على 35250 طن زيت صويا وعباد خام صب مستورد، عبر ممارسة دولية، وصول شهر مايو 2024.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أرصدة البلاد من الزيت تكفي لمدة 6 أشهر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.