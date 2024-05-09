نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. رئيس الزمالك يحضر حفل تأبين العامري فاروق وريال مدريد يبلغ نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الزمالك يعترض على حكام نهائي الكونفدرالية من أجل تكافؤ الفرص

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، في مباراتي نهضة بركان المغربي في ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومي 12و19 من مايو الجاري.

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لبيب يحضر حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس الأهلي

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في مقر النادي الأهلي لحضور حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي يقام مساء اليوم، الأربعاء، بمقر القلعة الحمراء بحضور عدد من الشخصيات والرموز الرياضية.

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قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن القائمة التي ستسافر إلى المغرب غدًا الخميس، استعدادًا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

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منافس الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس على يد فريق درجة ثانية

سجل محمد أمين الزيتوني هدفًا ثمينًا في الشوط الإضافي الثاني ليمنح فريقه محيط قرقنة المتعثر في دوري الدرجة الثانية التونسي بطاقة التأهل إلى الدور الستة عشر للكأس المحلية لكرة القدم بفوزه 2-1 على الترجي التونسي، الذي أنهى المباراة بتسعة لاعبين، اليوم الأربعاء.

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ريال مدريد يهزم بايرن ميونيخ بثنائية ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.