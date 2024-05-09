الرياضة

بيان.. نادي الزمالك يشكر وزارتي الطيران المدني والرياضة

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أحمد جودة - القاهرة - توجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالشكر والتقدير لوزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الزمالك يوجه الشكر لوزارتي الطيران والرياضة

ويأتي ذلك، بعد كافة التسهيلات التي قدمتها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة  من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري.

وشدد البيان على العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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