نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من مدرب بايرن ميونخ على خطأ نويل وتوديع دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، عن الخسارة أمام ريال مدريد وتوديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودع بايرن ميونخ، دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي بعدما تعادل على أرضه مع ريال مدريد 2-2 ذهابًا، قبل أن يخسر 2-1 في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

توخيل: نوير ارتكب خطأً لن يفعله خلال 100 عامًا

وقال توخيل في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “مانويل نوير كان استثنائي طوال المباراة، بعدها ارتكب خطأً لن يرتكبه خلال 100 عاما أخرى”.

وتابع توخيل: “إنه أمر مؤلم، سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي، من ناحية هذه خسارة قدمنا فيها كل شيء على أرض الملعب”.

أضاف: “بالطبع من الصعب قبول الهزيمة، هذا جزء من الواقع. لا ندم. ولكن من ناحية أخرى كان هناك الكثير من الإصابات، وعدد قليل جدًا من التبديلات، والكثير من التشنجات. بدأنا برباعي هجومي وفي النهاية كانوا جميعًا خارج الملعب”.

وعلق توخيل على صافرة حكم وقت تسجيل هدف التعادل: “القرار كارثة. لأنه ربما توني روديغير كسر التسلل على مزراوي. هذه كارثة تامة، يجب أن يتم استكمال المشهد حتى النهاية”.

وواصل: “هذه هي القاعدة خاصةً عندما يكونون قريبين جدًا من المرمى. لماذا يقومون بارتكاب الخطأ مرتين؟ الحكم المساعد والخطأ الثاني من الحكم الرئيسي”.

وختم: “الحكم الرئيسي لا يجب أن يطلق صافرته، يمكنه أن يقول هيا، انتظر قليلًا، نحن في منطقة الجزاء هنا. سأنتظر انتهاء الهجمة ثم يمكننا جميعًا مشاهدته معًا. هذا خرق للقوانين ولكن”.