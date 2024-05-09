موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موعدًا مع نظيره بوروسيا دورتموند يوم السبت 1-6-2024 على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الميرنجي في التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-3 بمجموع مبارتي الذهاب والإياب، كما تأهل أسود الفيسيتافليا إلى الفاينال بعد الفوز أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت 1-6-2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.