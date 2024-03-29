الرقابة المالية: 12.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالربع…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 04:15 مساءً - محمد عصام – كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه إلى 18.8 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من 2023 لعدد 605 شركات محلية بزيادة 31.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهئية، في تقرير عن نشاطها بالربع الرابع من 2023، أن إجمالي قيمة حجم الأوراق المخصمة ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي ليصل إلى 12.4 مليار جنيه، موزعه بقيمة 8.1 مليار جنيه أوراق مخصمة مع حق الرجوع، و4.3 مليار جنيه أوراق مخصمة بدون حق الرجوع.

وأضافت الرقابة المالية أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التخصيم ارتفع إلى 39 شركة نهاية 2023 مقارنة 32 شركة في 2022.