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الرقابة المالية: 12.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرقابة المالية: 12.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة بالربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 04:15 مساءً - محمد عصام – كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه إلى 18.8 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع من 2023 لعدد 605 شركات محلية بزيادة 31.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأوضحت الهئية، في تقرير عن نشاطها بالربع الرابع من 2023، أن إجمالي قيمة حجم الأوراق المخصمة ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 20.5% على أساس سنوي ليصل إلى 12.4 مليار جنيه، موزعه بقيمة 8.1 مليار جنيه أوراق مخصمة مع حق الرجوع، و4.3 مليار جنيه أوراق مخصمة بدون حق الرجوع.

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وأضافت الرقابة المالية أن إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التخصيم ارتفع إلى 39 شركة نهاية 2023 مقارنة 32 شركة في 2022.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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